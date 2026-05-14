В России отреагировали на снижение числа православных в стране

Депутат Милонов: Число православных в России может снижаться из-за мигрантов

В некоторых городах число православных верующих россиян может снижаться не за счет того, что люди перестают быть православными, а из-за роста числа мигрантов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что из-за этого пропорции могут нарушаться.

Ранее сообщалось, что России снизилось число православных верующих в 1,2 раза за 15 лет. Согласно данным исследования, 65 процентов российских граждан считают себя православными, 16 процентов не относят себя ни к какому вероисповеданию. Кроме того, еще 6 процентов соотечественников называют себя атеистами.

«В некоторых городах, возможно, этот процент снижается не за счет того, что люди перестают быть православными, а за счет того, что у нас на каждом углу вейп-шоп, алкоголь пьют, а детей не рожают. Мигранты приезжают, рожают детей, поэтому процент мигрантов или людей этнического происхождения из Средней Азии вырастает, поэтому могут нарушаться пропорции. Но не везде так», — сказал Милонов.

Депутат усомнился в том, что количество православных верующих в России снижается. По его словам, их число только увеличивается.

«Я этим цифрам не совсем доверяю, потому что я беру свой приход. У меня несколько приходов есть, где я регулярно в конце службы помогаю причащать. И каждый раз, когда у нас причащаются люди, есть правило такое — нужно считать, сколько причастников было на той или иной службе. Каждый раз количество причастников увеличивается. Может быть, где-то сокращается, может быть другая методика подсчета используется, но я не вижу, чтоб сокращалось количество православных людей», — добавил Милонов.

