10:05, 14 мая 2026Россия

«Ведомости»: В России снизилось число православных верующих в 1,2 раза за 15 лет
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России снизилось число православных верующих в 1,2 раза за 15 лет. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

По данным исследования, 65 процентов российских граждан считают себя православными, 16 процентов не относят себя ни к какому вероисповеданию. Кроме того, еще 6 процентов соотечественников называют себя атеистами.

В сопоставлении с более ранними опросами ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института доля православных снижается. Так, в 2011 году среди респондентов их было 78 процентов, атеистов — лишь 2 процента. А в 2020-м к православным относились уже 67 процентов россиян, к атеистам — 7 процентов. Тогда почти каждый шестой (15 процентов) говорил, что он не относится ни к одному вероисповеданию.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал наказывать россиян за мат в общественном пространстве.

