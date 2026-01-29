Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

Патриарх Кирилл призвал ввести штрафы за мат в общественном пространстве

Патриарх Кирилл призвал ввести штрафы для россиян за мат в общественном пространстве. Выступление предстоятеля на пленарном заседании Совфеда опубликовала пресс-служба верхней палаты во «ВКонтакте».

Глава Русской православной церкви привел в пример советскую практику, когда за мат в общественном месте арестовывали на 15 суток.

«Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной темой (...) запрета использования матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое — штраф», — обозначил патриарх.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что мат питает энергию дьявола, и предложила штрафовать за использование ненормативной лексики подростков и их родителей.