Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 5 августа 2025Россия

В России предложили штрафовать родителей за «питающие энергию дьявола» поступки детей

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова предложила штрафовать детей за мат
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Ксения Мишонова

Ксения Мишонова . Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать за мат подростков и их родителей, приведя в пример Казахстан. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», — пояснила она.

По мнению уполномоченной по правам ребенка, за нецензурную речь детей необходимо привлекать к ответственности. Она напомнила, что ранее брань ассоциировалась у общества с асоциальными элементами, однако сейчас люди смотрят на эту проблему сквозь пальцы.

Мишонова также призвала государство выработать позицию по данному вопросу, а также заявила, что мат питает энергию дьявола. «Однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола», — заключила омбудсмен.

Ранее депутат облдумы в Брянской области Михаил Иванов предложил штрафовать родителей за публикацию в соцсетях фото с алкоголем и детьми. По мнению парламентария, выставление напоказ употребления алкоголя рядом с детьми формирует у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он верит в победу России». На Западе обсуждают возможную реакцию Путина на ультиматум Трампа. Что об этом известно?

    В России предложили штрафовать родителей за «питающие энергию дьявола» поступки детей

    Зеленский созвонился с Трампом

    Россияне полюбили глэмпинги

    Европейскому союзу предсказали экономическую катастрофу

    В Госдуме объяснили законопроект о разводах семей с детьми

    Врач назвал несущую смертельную угрозу еду

    Раскрыты подробности жизни записавшей видео со смехом о бойце СВО «черной вдовы» из России

    Тучи мотыльков атаковали российский регион и попали на видео

    Марочко рассказал о возможностях ВС России после взятия под контроль Январского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости