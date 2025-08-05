В России предложили штрафовать родителей за «питающие энергию дьявола» поступки детей

Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова предложила штрафовать детей за мат

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать за мат подростков и их родителей, приведя в пример Казахстан. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Мне нравится этот опыт Казахстана. Я бы штрафовала родителей детей начиная с 11 лет, потому что они еще раньше начинают употреблять эти слова, и ставила бы на вид», — пояснила она.

По мнению уполномоченной по правам ребенка, за нецензурную речь детей необходимо привлекать к ответственности. Она напомнила, что ранее брань ассоциировалась у общества с асоциальными элементами, однако сейчас люди смотрят на эту проблему сквозь пальцы.

Мишонова также призвала государство выработать позицию по данному вопросу, а также заявила, что мат питает энергию дьявола. «Однажды мне священник сказал, что эти слова питают энергию дьявола. Когда мы говорим их, произносим их, мы подпитываем энергию дьявола», — заключила омбудсмен.

Ранее депутат облдумы в Брянской области Михаил Иванов предложил штрафовать родителей за публикацию в соцсетях фото с алкоголем и детьми. По мнению парламентария, выставление напоказ употребления алкоголя рядом с детьми формирует у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения.