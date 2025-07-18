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14:41, 18 июля 2025Россия

В России предложили штрафовать родителей за некоторые фото с детьми

Брянский депутат Иванов предложил штрафовать родителей за фото с алкоголем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

Депутат облдумы в Брянской области Михаил Иванов предложил штрафовать родителей за публикацию в соцсетях фото с алкоголем и детьми. Об этом сообщает Life.ru.

По его мнению, выставление напоказ употребления алкоголя рядом с детьми формирует у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения. Депутат считает, что подобные фотографии создают иллюзию нормальности подобного поведения.

«К счастью, в нашем обществе еще остались неравнодушные люди, готовые сделать замечание, позвонить, предупредить. Но нельзя перекладывать эту ответственность только на граждан — государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье», — пояснил он.

Парламентарий добавил, что предлагаемые им меры включают в себя предупреждение и штрафы за первое нарушение. Однако при повторных случаях можно будет рассматривать вопрос о лишении родительских прав.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский призвал поднять штрафы за спаивание детей в десять раз. Он напомнил, что сейчас штраф за это правонарушение составляет от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Вот это да!
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