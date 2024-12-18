В России призвали поднять штрафы за спаивание детей в десять раз

Юрист Хаминский призвал поднять штрафы за спаивание детей до 50 тысяч рублей

Руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru призвал поднять штрафы за спаивание детей в десять раз. Тем самым, уточнил юрист, будет ужесточено наказание за пропаганду алкоголя детям.

Эксперт напомнил, что сейчас штраф за это правонарушение составляет от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Такая сумма, отметил юрист, не является останавливающим фактором. В связи с чем он и предложил увеличить размер штрафа в несколько раз.

«В целях ограждения несовершеннолетних от воздействия алкоголя следует поднять штраф до 10, 20 или даже 50 тысяч рублей», — указал Хаминский.

Кроме того, юрист предложил включить в список правонарушений дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции детям.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил штрафовать россиян за дарение алкоголя друг другу. В качестве альтернативы он предложил дарить билеты в кино, театр или музей, а также абонементы в спортзал или путевки в санатории, книги или сертификаты на дополнительное образование.