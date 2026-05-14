11:56, 14 мая 2026

Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

Суд дал 9 лет красноярцу за попытку заживо сжечь экс-сожительницу с дочерью
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, решившему заживо сжечь бывшую сожительницу вместе с малолетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным в покушении на убийство двух человек с особой жестокостью общеопасным способом. Он получил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что красноярец был обижен на бывшую подругу после недавнего расставания. Вечером 1 февраля 2025 года между ними произошел конфликт во время переписки, когда они обсуждали разрыв отношений. Мужчина решил отомстить и продумал план расправы. Он ночью приехал к дому на улице Комарова в поселке Балахта, где проживала бывшая сожительница со своей дочерью, облил бензином и поджег входную дверь и окно спальни, чтобы обитательницы не могли спастись. Как только разгорелся сильный пожар злоумышленник скрылся, но его вскоре нашли и задержали.

Женщина и ее дочь сумели выбраться из горящего дома через окно детской комнаты.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе осудили мужчину за расправу над женой и падчерицей. Он нанес множественные ножевые ранения супруге и двум падчерицам 23 и 15 лет, после чего причинил себе травмы. Женщина и старшая дочь не выжили, младшую девочку врачам удалось спасти.

