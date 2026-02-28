Израиль заявил о гибели верховного лидера Ирана

Mako: Израильские чиновники считают, что верховный лидер Ирана не пережил атаки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы не пережил атаки США и Израиля на страну. Об этом сообщает агентство Mako со ссылкой на источники.

«Мы упадем со стула, если Хаменеи сделает заявление в прямом эфире. Его больше нет с нами, но мы ждем окончательного подтверждения», — заявил израильский чиновник.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи. Однако официального подтверждения гибели верховного лидера Ирана нет.

При этом иранские СМИ анонсировали обращение Хаменеи к народу в связи с атаками США и Израиля на Иран.