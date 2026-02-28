9-й канал: Нетаньяху показали видео с телом Хаменеи

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху показали видео с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил израильский 9-й канал в своем Telegram-канале.

«Премьер-министру показали видеозапись, на котором видно тело Хаменеи», — говорится в публикации.

Ранее о гибели Хаменеи сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника. Однако официального подтверждения пока не поступало.

До того Нетаньяху заявил, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.