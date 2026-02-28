Премьер Израиля заявил о гибели аятоллы Хаменеи

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о гибели аятоллы Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Политик утверждает, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.

«Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее агентство Mako со ссылкой на израильских чиновников заявило, что аятолла Али Хаменеи якобы не пережил атаки США и Израиля на страну.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи.

В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране заявил, что аятолла, как и во время 12-дневной войны летом 2025 года, пребывает в «кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».

