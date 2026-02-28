Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 28 февраля 2026Мир

Премьер Израиля заявил о гибели аятоллы Хаменеи

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о гибели аятоллы Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Iranian Supreme Leader'S Office / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Политик утверждает, что резиденция Хаменеи разрушена и «есть много признаков» гибели верховного лидера Ирана.

«Хаменеи мертв, и все признаки указывают на это», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее агентство Mako со ссылкой на израильских чиновников заявило, что аятолла Али Хаменеи якобы не пережил атаки США и Израиля на страну.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи.

В свою очередь ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране заявил, что аятолла, как и во время 12-дневной войны летом 2025 года, пребывает в «кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении тела верховного лидера Ирана

    Украинские дроны атаковали гражданские объекты в российском регионе

    Раскрыта продолжительность операции США и Израиля против Ирана

    Захарова обвинила США и Израиль в нарушении принципов международного права

    В России дали прогноз о цене на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке

    Трамп оценил операцию против Ирана

    Нетаньяху обратился к жителям Ирана

    Россия призвала немедленно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

    Премьер Израиля заявил о гибели аятоллы Хаменеи

    Нетаньяху рассказал о продолжительности войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok