КСИР анонсировал «самую мощную наступательную операцию в истории»

КСИР сообщил о начале «самой мощной наступательной операции в истории»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на гибель верховного лидера исламской республики аятолла Али Хаменеи анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции в истории» Вооруженных сил республики. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Самая мощная наступательная операция в истории вооруженных сил ИРИ начнется в ближайшие минуты против оккупированных территорий и баз американских террористов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.

В ночь на 1 марта офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель Хаменеи.