15:07, 1 марта 2026

Алиев выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Президент Азербайджана Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Майя Назарова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает РИА Новости.

Также соболезнования иранскому коллеге Пезешкиану в связи с потерей верховного лидера Исламской Республики Иран выразил и российский лидер. Он попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

Украина, в свою очередь, опубликовала циничный пост о смерти верховного лидера Ирана. В нем указывалось, что Хаменеи был «диктатором».

До этого лидер Ирана назвал смерть Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Как подчеркнул Пезешкиан, Хаменеи был уничтожен «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. Его не стало в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

