На Украине цинично отреагировали на сообщения о смерти Хаменеи

Украина опубликовала циничный пост о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Украина опубликовала в соцсети X циничный пост о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Ничто не сравнится со смертью диктатора», — говорится в публикации.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с потерей верховного лидера Исламской Республики Иран.

Российский президент попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

До этого лидер Ирана назвал смерть Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Как подчеркнул Пезешкиан, Хаменеи был уничтожен «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. Его не стало в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.