В России отреагировали на гибель верховного лидера Ирана

Сенатор Карасин назвал прискорбной новость о гибели верховного лидера Ирана

Гибель верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Сейеда Абдулрахима Мусави и министра обороны страны Азиза Насирзаде в результате ударов Израиля — прискорбные новости для всего международного сообщества, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Ночью по Москве на заседании Совбеза ООН выступал [постпред России в ООН] Василий Небензя. Он как раз говорил об эскалации на Ближнем Востоке. Говорил четко и довольно жестко. Подчеркнул, в частности, недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран. В данном случае речь идет, конечно, об Иране», — рассказал Карасин.

Сенатор сообщил, что Небензя на заседании назвал необоснованными обвинения США в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия. Карасин добавил, что Иран был готов договариваться с Соединенными Штатами по этой теме.

«Хотелось бы, конечно, познакомиться с другими выступлениями на Совете Безопасности ООН иных представителей. К сожалению, нет такой возможности пока. Но, видимо, она появится вскоре. Именно созвездие этих выступлений будет показательным. По ним мы будем оценивать позиции и перспективы», — отметил политик.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

Позднее стало известно, что глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Сейед Абдулрахим Мусави и министр обороны страны Азиз Насирзаде также погибли в результате ударов. Кроме того, удары Израиля и США унесли жизни главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура и секретаря совета обороны Али Шамхани.

