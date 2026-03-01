Объявлен временно исполняющий обязанности верховного лидера Ирана

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Арафи

Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана. Об этом сообщили власти страны.

Арафи будет временно управлять республикой до выборов нового верховного лидера.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи. Тот не выжил в первые часы военной операции Израиля и США.

В стране объявили 40-дневный траур, однако, по сообщениям СМИ, часть жителей Тегерана встретила новость с ликованием, воспринимая Хаменеи как символ исламского режима.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.