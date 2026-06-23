В российском регионе объявили траур по жертвам ракетной атаки ВСУ

Гусев: В Воронежской области объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ

В Воронежской области объявлен траур по жертвам ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществленной 22 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

По его словам, траур продлится с 23 по 25 июня. На три дня на территории региона приспустят государственные флаги. Учреждениями культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий и программ.

«Не существует слов, способных заглушить боль родных и близких тех, кого мы потеряли 22 июня 2026 года. Все мы, воронежцы, скорбим вместе с ними», — написал Гусев.

ВСУ атаковали Воронеж ракетами днем 22 июня. Жертвами удара стали пять человек, еще несколько десятков пострадали. Повреждения получило здание одного из предприятий города, десятки машин, а также многоквартирные и частные жилые дома.

Официально власти не называли примененное ВСУ вооружение, однако военкоры и военблогеры допустили, что это могли быть Storm Shadow и новые американские ракеты ERAM.