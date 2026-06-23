В Минобороны отчитались о сбитых британских ракетах Storm Shadow

Минобороны России: Средства ПВО сбили пять британских ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять британских ракет Storm Shadow. Об этом отчитались в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось ликвидировать 13 авиационных украинских бомб.

Российские силы ПВО уничтожили 462 вражеских беспилотника, подчеркнули в Минобороны.

22 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронеж ракетами. Жертвами удара стали пять человек, еще несколько десятков пострадали. Повреждения получило здание одного из предприятий города, десятки машин, а также многоквартирные и частные жилые дома.

Позже в российском регионе объявили трехдневный траур по жертвам украинской атаки.