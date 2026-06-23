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12:11, 23 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о переходе стран Запада к новой фазе конфликта с Россией

Депутат Журавлев: Страны Запада настроены на продолжение конфликта с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Страны Запада настроены на продолжение конфликта с Россией и участвуют в нем с каждым днем более активно, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Запад явно настроен на дальнейшее продолжение конфликта с Россией и участвует в нем с каждым днем все более явно. Ракеты Storm Shadow, прилетевшие по Воронежу, между прочим, британского производства, и вряд ли кто-то посмеет утверждать, что Лондон в этой войне держит нейтралитет», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что Запад мечтает расчленить Россию и пользоваться ее природными ресурсами. Он призвал начать поражать опасные цели в Европе, такие как заводы по изготовлению оружия,.

«Это вековая заветная мечта Запада: расчленить Россию и пользоваться ее природными ресурсами. Никто не забыл нам разгрома Наполеона и Гитлера, и вся Европа опять навалилась всей мощью, собираясь сломать России хребет. Нам нужно выстоять — и это вопрос существования страны, не меньше. И прекратить, наконец, стесняться — начать поражать по-настоящему опасные цели в той же Европе, заводы по изготовлению оружия, из которого убивают наше мирное население. В такой борьбе за выживание все средства хороши», — добавил Журавлев.

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков ранее прокомментировал предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и воздушного пространства для нанесения ударов по российским регионам. Он заявил, что страны Запада переходят к новой фазе войны против России. Пушков также подчеркнул, что государства НАТО также предоставляют ВСУ разведданые и беспилотники для атак на промышленные, военные и гражданские объекты России. В случае прилетов по мирному населению страны Запада игнорируют и замалчивают преступления.

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