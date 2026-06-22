Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 22 июня 2026Россия

В Совфеде заявили о переходе стран Запада к новой фазе войны с Россией

Сенатор Пушков: Страны Запада переходят к новой фазе войны против России
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России. Так предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и воздушного пространства для нанесения ударов по российским регионам прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

Ранее Великобритания провела испытания новых высокоточных баллистических ракет Nightfall, которые Лондон хочет поставить Киеву. По информации The Telegraph, ракеты могут быть использованы для удара по Москве. До этого стало известно, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по России.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», — заявил сенатор.

Пушков указал, что государства НАТО помимо ракет также предоставляют ВСУ разведданые и беспилотники для атак на промышленные, военные и гражданские объекты России. В случае прилетов по мирному населению страны Запада игнорируют и замалчивают преступления, добавил сенатор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России пора объявить об отмене всех правил в отношении Украины на фоне роста числа ударов ВСУ по мирному населению. По его словам, Москва не должна переходить только через одну грань: умышленное уничтожение гражданских лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стармер объявил об уходе с поста премьера

    Россиянка бросила на солнце коляску с двухмесячным ребенком и ушла на пикник

    В России МРТ будут делать по новым правилам

    Сына звезды «Сватов» прозвали Карлсоном из-за нового имиджа

    Катя Лель призвала спасти звезду 90-х Ирину Отиеву

    Индекс Мосбиржи упал до нового минимума

    Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

    Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

    84 БПЛА за сутки сбили на подлете к Москве

    Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok