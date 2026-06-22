В Совфеде заявили о переходе стран Запада к новой фазе войны с Россией

Сенатор Пушков: Страны Запада переходят к новой фазе войны против России

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России. Так предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и воздушного пространства для нанесения ударов по российским регионам прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в беседе с ТАСС.

Ранее Великобритания провела испытания новых высокоточных баллистических ракет Nightfall, которые Лондон хочет поставить Киеву. По информации The Telegraph, ракеты могут быть использованы для удара по Москве. До этого стало известно, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по России.

«Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны», — заявил сенатор.

Пушков указал, что государства НАТО помимо ракет также предоставляют ВСУ разведданые и беспилотники для атак на промышленные, военные и гражданские объекты России. В случае прилетов по мирному населению страны Запада игнорируют и замалчивают преступления, добавил сенатор.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России пора объявить об отмене всех правил в отношении Украины на фоне роста числа ударов ВСУ по мирному населению. По его словам, Москва не должна переходить только через одну грань: умышленное уничтожение гражданских лиц.