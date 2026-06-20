Медведев назвал единственное неприемлемое в отношении Киева действие

Медведев: Неприемлемым для РФ на Украине должно быть лишь умышленное убийство гражданских

На фоне нарастания интенсивности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские города Москве пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может, — неприемлемым должно быть одно: умышленное убийство гражданских лиц. Об этом в субботу, 20 июня, в своем канале в «Макс» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка», — подчеркнул он.

Политик добавил, что вышесказанное также относится к Гаагским конвенциям о законах и обычаях войны, которые, по его мнению, больше не нужны, поскольку за последние сто лет войны «слишком изменились».

«Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны. Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus (лат. «дела обстоят так», правовая доктрина, которая позволяет сторонам договора или международного соглашения отойти от его положений или прекратить его действие при коренном изменении обстоятельств, существовавших на момент заключения — прим. «Ленты.ру») тут вполне уместна», — указал Медведев.

Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал безрассудными дальнобойные удары Украины по России. По словам политика, американцы заинтересованы в ослаблении не только россиян, но и европейцев. К этому приводят удары ВСУ по отдаленным территориям РФ. «Это путь к тотальной войне», — заключил Меланшон.