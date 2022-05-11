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Лавров высказался об отказе Запада от идеи однополярного мира

Лавров выразил надежду, что спецоперация заставит Запад отказаться от однополярного мира

Фото: Reuters

Результаты спецоперации России на Украине вынудят страны коллективного Запада к отказу от продвижения идеи однополярного мира. Такую надежду выразил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся и рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижении всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников», — высказался министр.

Ранее Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, семь лет назад в ООН решили отказаться от реакции на откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности об урегулировании на Востоке Украины.

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Дмитрий Сотак
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