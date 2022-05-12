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Путин назвал успешным преодоление Россией западных санкций

Путин заявил об успешном преодолении антироссийских санкций

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что страна успешно справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада. Видеозапись совещания по экономическим вопросам с участием главы государства опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, инфляция в России постепенно замедляется и приближается к целевым показателям Центробанка.

«За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции», — заявил Путин, добавив, что Россия успешно справляется с внешними вызовами.

При этом глава государства отметил, что граждане стран Евросоюза и беднейших стран столкнутся со сложнейшими последствиями из-за санкций, введенных Западом в отношении России. Он подчеркнул, что ограничительные меры, введенные против Москвы, во многом способствуют глобальному кризису.

11 мая правительство России утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США.

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Варвара Кошечкина
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