Путин предупредил о последствиях для других стран из-за санкций против России

Путин предупредил о сложнейших последствиях для других стран из-за санкций против России

Граждане стран Евросоюза и беднейших стран столкнутся со сложнейшими последствиями из-за санкций, введенных Западом в отношении России. Об этом предупредил российский президент Владимир Путин в четверг, 12 мая, передает ТАСС.

По словам главы государства, ограничительные меры, которые западные страны вводят против Москвы, во многом способствуют глобальному кризису.

«Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — заявил президент.

В частности, он обратил внимание на резкий рост инфляции в Европе.

Ранее в мае Центробанк представил прогноз, согласно которому сохранение введенных против России санкций на экспорт российских товаров и импорт должно продлиться до 2024 года.

