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Россия ввела ответные санкции против компаний Европы и США

Россия утвердила спецмеры в отношении 31 зарубежной дочерней структуры «Газпрома»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень вошла 31 компания из Европы и США — действительные или бывшие дочерние структуры «Газпрома». Исключением является польская EUROPOL GAZ S.A — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, оператора польской части газопровода Ямал — Европа. Компаниям, которые вошли в перечень, запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также сделки, предусматривающие заход в порты России судов, принадлежащих и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями. Кроме того, запрещены сделки, которые предусматривают совершение платежей, операций с ценными бумагами и участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

Ответственным органом по направлению в правительство предложений о внесении изменений в перечень назначено Министерство финансов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он назвал «пинг-понгом» ответные санкции государств и призвал стороны конфликта как можно скорее начать переговоры за круглым столом.

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Варвара Кошечкина
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