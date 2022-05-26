Профессор МГУ описал азиатский вариант Болонской системы

Директор ИСАА МГУ Маслов рассказал, что существует азиатский аналог Болонской системы

Болонская система образования изначально не заработала так, как должна была, и в отказе от нее для российской системы высшего образования нет ничего страшного. Кроме того, существуют азиатские аналоги этой системы, которые могли бы больше подойти России с ее особенностями экономики и рынка труда. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России выйти из Болонской системы образования. Он также сообщил о планах разработать свою систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики, а также максимальное пространство возможностей для студентов.

По словам Маслова, одной из главных особенностей Болонской системы должен был стать взаимозачет учебных дисциплин, которые изучали стажирующиеся за рубежом студенты. Тем не менее, применительно к российским студентам эта практика редко реализовывалась, и пройденные предметы не учитывались на родине.

По мнению профессора, российским вузам следовало бы делать упор не на фундаментальность знаний, а на их практическом применении, и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе.

«Сегодня общей тенденцией — особенно в странах Азии — является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование, — отметил Маслов. — Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня».

Он подчеркнул, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения, и отметил, что в Китае разработали собственный «специалитет» — обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.

«В Китае введена такая программа, как специалитет, причем он не аналогичен нашему, просто три года учиться надо. Или вы можете доучиться еще год или два и получить бакалавриат, а дальше — магистратуру. Для того, чтобы стать дизайнером, вам нужно учиться три года. Если вы хотите работать операционистом в банке, вам тоже не нужно получать высшее экономическое образование, достаточно учиться три года, и так далее», — объяснил директор ИСАА.

Другой азиатской альтернативой Болонской системы, по убеждению Маслова, могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии.

В целом, подытожил профессор, негативных последствий для России от выхода из этой системы не будет.

«Надо признать, что в принципе Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы», — подытожил директор ИСАА.

При этом доктор политических наук, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Мария Мчедлова заявила, что радикально решать вопрос об отказе от Болонской системы образования достаточно сложно. По ее мнению, система является не столько делением на бакалавриат и магистратуру, сколько возможностью выстраивать траектории мобильности для учащихся в вузах.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. При этом российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку по уровню специалитета. Обучение так называемых специалистов занимает от пяти до шести лет.