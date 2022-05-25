В РАН оценили предложение отказаться от Болонской системы

Научный сотрудник РАН Мчедлова заявила о сложности отказа от Болонской системы

Радикально решать вопрос об отказе от Болонской системы образования достаточно сложно. Таким образом предложение Минобрнауки оценила доктор политических наук, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (РАН) Мария Мчедлова, чьи слова приводит «Говорит Москва».

По ее мнению, Болонская система является не столько делением на бакалавриат и магистратуру, сколько возможностью выстраивать траектории мобильности для учащихся в вузах.

«В условиях российской системы бакалавриат и магистратура не показали эффективности, и по сравнению с предыдущей системой образования — налицо снижение эффективности образования и получения навыков и знаний у студентов», — считает она.

При этом, отметила она, бакалавриат и магистратура прописаны в российском законе об образовании с 1992 года. Болонский процесс образования, объяснила Мчедлова, позволял создавать различные совместные проекты на уровне студенческого образования.

«Я бы взяла лучшее из того, что есть в Болонской [системе], а за основу взяла российскую систему образования, которая всегда была», — заключила доктор политических наук.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу, в основе которого заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.