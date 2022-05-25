Минпросвещения объяснило выгоду от отказа от Болонской системы образования

Минпросвещения связало отказ от Болонской системы образования с качеством педагогов

В Минпросвещения связали отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет с повышением качества подготовки педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что готовы взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки в педагогических вузах. В Минпросвещения объяснили выгоду от отказа тем, что с переходом на модель «бакалавриат — магистратура» исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда. Например, квалификация «бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с конкретной профессией «учитель предмета».

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он призвал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу», пояснив, что будущее образования в России за «нашей уникальной системой».

Ранее к отказу от Болонской системы призвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.