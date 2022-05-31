В Минобрнауки объяснили отказ от Болонской системы образования
Отказ России от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в беседе с ТАСС.
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы бакалавриат-магистратура, участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.
«В новых условиях стало очевидно, что отечественная система высшего образования должна претерпеть существенные изменения. С одной стороны, это обусловлено кардинальной перенастройкой технологических и экономических процессов, адаптацией экономики к новым реалиям», — сказал министр образования.
С другой стороны, по его словам, за 20 лет использования Болонской системы выяснилось, что ряд особенностей не помогает достижению изначально поставленных целей.
«Например, поступление в магистратуру без профильного образования зачастую ведет к снижению качества образования», — отметил политик. Однако, продолжил Фальков, из этого не следует, что в России необходимо коренным образом переломить систему образования. Вначале нужно прагматично подойти ко всему накопленному опыту, считает он.
Ранее Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».
В свою очередь председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Болонская система «выкачивала» из России умных людей и отправляла их в недружественные государства. Он также подчеркнул, что поддерживает решение Минобрнауки России о переходе к новой системе образования.