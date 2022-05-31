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Отказ от Болонской системы объяснили «выкачиванием» умных людей из России

Сенатор Климов объяснил отказ от Болонской системы «выкачиванием» умных людей из России

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Болонская система «выкачивала» из России умных людей и отправляла их в недружественные государства, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Его объяснение приводит во вторник, 31 мая, ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что поддерживает решение Минобрнауки России о переходе к новой системе образования.

«Болонская система — ни что иное, как пылесос, который очень активно позволял выкачивать умных людей из Российской Федерации и отправлять их в основном в сторону тех, кого мы сегодня совершенно обоснованно называем недружественными государствами», — заявил Климов.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы бакалавриат-магистратура, участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.

Сенатор признался, что Болонскую систему изначально воспринимал неоднозначно, поскольку преподавал значительную часть жизни.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев исключил возврат к советской системе при отказе от Болонской.

Он заверил, что при создании новой системы образования в России будет учитываться весь предыдущий опыт, в частности тот, который был получен в ходе международных контактов.

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24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. В ответ на это в Рособрнадзоре заявили о необходимости поэтапно отказываться от Болонской системы, подчеркнув, что от этого не должны пострадать студенты.

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Анна Щербакова
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