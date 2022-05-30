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В Минобрнауки рассказали о переходе к новой системе образования

Замглавы Минобрнауки Афанасьев исключил возврат к советской системе образования в России

Фото: Globallookpress.com

Уход от Болонской к отечественной системе образования предполагает переходный период. Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, его цитирует ТАСС.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы бакалавриат-магистратура, участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивает академический обмен между преподавателями и студентами.

«Ничего ломать через колено не будем, ни заставлять переписывать программы, планы и так далее, а спланировать переходный период в той структуре, которая будет нами поддержана всеми», — сказал Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

По его словам, при создании новой системы образования будет учитываться весь предыдущий опыт, в частности тот, который был получен в ходе международных контактов.

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24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. В ответ на это в Рособрнадзоре заявили о необходимости поэтапно отказываться от Болонской системы, подчеркнув, что от этого не должны пострадать студенты.

В Совфеде тогда увидели необходимость в разработке новой системы образования. По словам сенатора Лилии Гумеровой, прогрессивную российскую систему образования нельзя выстроить на старой законодательной базе.

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Анастасия Шейкина
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