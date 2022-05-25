В России увидели необходимость в новом базовом законе об образовании

Сенатор Гумерова заявила, что в России назрела необходимость нового закона об образовании

В России необходимо разработать новый базовый закон об образовании. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова, ее цитирует РИА Новости.

«Документ должен учитывать [специфику] национальной системы образования, уход от Болонской системы, уход от понятия "образовательная услуга"», — сказала сенатор.

Гумерова считает, что прогрессивную российскую систему образования нельзя выстроить на старой законодательной базе.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. В ответ на это в Рособрнадзоре заявили о необходимости поэтапно отказываться от Болонской системы, подчеркнув, что от этого не должны пострадать студенты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее сообщил, что в России идет работа над созданием нового видения системы образования. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о поддержке всеми фракциями Госдумы выхода страны из Болонской системы.

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году — в его основе заложена двухуровневая система образования, в которую входит бакалавриат (4 курса) и магистратура (2 курса). Помимо подобного формата обучения российская система образования ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.