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В Кремле отреагировали на возможный выход России из Болонской системы

Представитель Путина Песков связал выход из Болонской системы с новым видением образования

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России идет работа над созданием нового видения системы образования. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь президента Владимира Путина отреагировал на вопрос о возможном выходе из Болонской системы образования.

«Ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами, то есть она разрабатывается сейчас», — заявил Дмитрий Песков. В целом же он воздержался от оценки ухода от Болонской системы, так как пока нет рабочей модели, которую можно было бы обсудить.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он призвал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу».

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Валерий Розенберг
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