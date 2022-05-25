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Володин объявил о поддержке Госдумой выхода России из Болонской системы

Спикер Володин объявил о поддержке всеми партиями ГД выхода России из Болонской системы
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Все фракции Госдумы поддерживают возможный выход России из Болонской системы образования. Об этом объявил на пленарном заседании в среду, 25 мая, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

По мнению Володина, вопрос об отказе России от Болонской системы образования требует скорейшего рассмотрения.

«Насколько я знаю, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования (Валерия Фалькова — прим. «Ленты»). У всех есть понимание, что надо выходить из Болонской системы», — сказал председатель ГД.

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Володин также предложил пригласить главу Минобрнауки Валерия Фалькова на обсуждение данного вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал выход из Болонской системы с новым видением образования.

Кроме того, вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что 6 июня планируется обсудить вопрос о возможном отказе России от Болонской системы.

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Анна Щербакова
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