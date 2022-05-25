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В Совфеде назвали дату обсуждения вопроса об отказе от Болонской системы

Вице-спикер СФ Косачев заявил, что вопрос об отказе от Болонской системы обсудят 6 июня
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по образованию и науке 6 июня обсудит вопрос о возможном отказе России от
Болонской системы образования. Такую дату назвал РИА новости вице-спикер СФ Константин Косачев.

Он отметил, что к обсуждению будут привлечены представители профильных ведомств по образованию.

Накануне в Рособрнадзоре призвали поэтапно проводить отказ от Болонской системы. В ведомстве подчеркнули, что при отказе России не должны пострадать студенты.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он рекомендовал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу».

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. Тогда как российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.

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Анна Щербакова
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