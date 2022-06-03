Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские ректоры захотели сделать акцент на системе образования СССР

Президент РСР Садовничий заявил о намерении сделать акцент на специалитете в России
Виктор Садовничий

Виктор Садовничий. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ректоры российских вузов единогласно выступили за развитие национальной системы образования, которая будет делать акцент на советском опыте и специалитете. Об этом заявил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, передает РИА Новости.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура», участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

«Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода, прошлого периода», — объяснил он.

По его словам, это решение также будет иметь отношение к международному сотрудничеству, так как у российских университетов будут меняться программы с «учетом вызовов времени».

Материалы по теме:
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа 2021
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры. Как изменится образование и что ждет студентов?
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры.Как изменится образование и что ждет студентов?
26 мая 2022

«Наверное, больший акцент будет сделан на специалитете, а не на четырехлетнем образовании», — добавил он.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, а также тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей по качеству образования.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о задаче от Шойгу ускорить спецоперацию на Украине
Замкомандира подразделения ДНР сообщил о похищении его дочери
Украина получила от Илона Маска солнечные панели
Захарова высказалась по вопросу независимости Тайваня
Тело российского пенсионера с порезанной шеей нашли ночью на хуторе
Эмбер Херд сыграет главные роли в двух фильмах после поражения в суде
Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны
В районе проведения спецоперации заметили БМП-2 с дополнительной защитой
Новый владелец «Макдоналдс» рассказал о возобновлении работы точек в России
Bloomberg назвало «самого умного российского олигарха»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.