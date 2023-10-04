В колледже на Урале массово уволились преподаватели

В Екатеринбурге преподаватели массово уволились из радиоколледжа имени Попова

В Екатеринбурге преподаватели технических дисциплин массово уволились из Уральского радиоколледжа имени А.С. Попова. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным агентства, свои должности оставили около 10 человек, предположительно, причиной ухода мог стать конфликт с руководством.

Источник Telegram-канала «УралLive», знакомый с ситуацией, рассказал, что у студентов старших курсов сейчас нет преподавателей, которые могли бы вести ряд специальных предметов.

Ситуация усугубляется и тем, что старшекурсники должны выходить на преддипломную практику, но с частью дисциплин их даже не знакомили, пояснил собеседник.

В департаменте информационной политики и пресс-службы уральского колледжа ситуацию не комментировали.

В сентябре сообщалось, что из школы №22 в Екатеринбурге массово уволились учителя — за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 сотрудников. Впоследствии в департаменте информационных технологий (ДИП) Свердловской области отметили, что многие учителя уволились из-за выхода на пенсию и по собственному желанию.