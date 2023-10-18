Власти оценили дефицит учителей в России

Вице-премьер Голикова оценила нехватку учителей в России в 11 тысяч человек

Российские власти знают о дефиците учителей в стране, заявила на пленарном заседании в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

«Что касается нехватки [учителей], мы знаем, мы ее видим», — сказала она. По оценке Голиковой, России необходимы еще около 11 тысяч педагогов.

Вице-премьер отметила, что правительство принимает соответствующие меры для покрытия этого дефицита, в том числе за счет реализации проекта «Земский учитель». «Вы знаете этот проект, 5000 человек уже привлечены в профессию», — добавила она, выступая с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что дефицит кадров в России вызван текущей демографической ситуацией. Каждый год в последние десять лет на рынок труда приходит на 100 тысяч молодых специалистов меньше, чем годом ранее, объяснил он.