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14:57, 18 октября 2023Экономика

Власти оценили дефицит учителей в России

Вице-премьер Голикова оценила нехватку учителей в России в 11 тысяч человек

Фото: Unsplash

Российские власти знают о дефиците учителей в стране, заявила на пленарном заседании в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

«Что касается нехватки [учителей], мы знаем, мы ее видим», — сказала она. По оценке Голиковой, России необходимы еще около 11 тысяч педагогов.

Вице-премьер отметила, что правительство принимает соответствующие меры для покрытия этого дефицита, в том числе за счет реализации проекта «Земский учитель». «Вы знаете этот проект, 5000 человек уже привлечены в профессию», — добавила она, выступая с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ».

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