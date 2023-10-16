В России объяснили причины дефицита кадров

Основатель SuperJob Алексей Захаров объяснил дефицит кадров в России

Дефицит кадров в России вызван текущей демографической ситуацией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, основная причина нехватки работников — демографическая яма. Каждый год в последние 10 лет на рынок труда приходит на 100 тысяч молодых специалистов меньше, чем годом ранее, объяснил он. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, которая, по оценке Захарова, лишила рынок труда примерно миллиона человек.

Еще два миллиона сотрудников рынок потерял на фоне специальной военной операции. В это число входят как контрактники и мобилизованные граждане, так и уехавшие из страны, добавил Захаров.

Основатель сервиса SuperJob отметил, что в данный момент в стране наиболее востребованы массовые профессии, такие как водители, медсестры, продавцы и строители, тогда как журналистов и директоров на рынке хватает. Отметил Захаров и дефицит курьеров. По его словам, пандемия дала огромный толчок развитию сферы услуг и доставке, и сейчас такие работники могут зарабатывать больше, чем на производстве. «Соответственно, на производство люди не идут, потому что курьеру платят больше, чем токарю», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские компании повышают зарплаты, снижают требования к кандидатам, а также чаще предлагают удаленку, чтобы найти и удержать сотрудников в условиях острого дефицита рабочих рук. В нормальных экономических условиях предприятия повышают зарплату ввиду роста производительности, а сейчас размер оплаты труда формируется в отрыве от эффективности работников, отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

