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18:46, 27 декабря 2023Экономика

Путин поручил решить проблему с зарплатами учителей

Путин попросил предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В России необходимо разработать системные подходы для решения проблемы оплаты труда учителей. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. (...) Нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. Прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране», — пояснил глава государства.

Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам. В то же время из-за сильного разрыва зарплат из некоторых регионов массово уезжают сотрудники, и качество образования падает из-за дефицита кадров. Такое развитие событий нарушает ключевой принцип — равенство образовательных возможностей для российских детей, подчеркнул Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила масштабы дефицита учителей в стране в 11 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что правительство принимает соответствующие меры для покрытия этого дефицита, в том числе за счет реализации проекта «Земский учитель». «Вы знаете этот проект, 5000 человек уже привлечены в профессию», — пояснила представитель властей.

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      Вячеслав Агапов
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