Сроки давности по искам о приватизации не коснутся дел об экстремизме и коррупции

Госдуме рекомендовали одобрить 10-летний срок давности по искам о приватизации

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение срока исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовленный правительством документ внесли на рассмотрение депутатов в апреле. В пояснительной записке к нему отмечалось, что речь идет о том, чтобы «дать сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы». В то же время подчеркивается, что «процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут». Таким образом, норма их не коснется.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин поручил ввести срок давности при оспаривании сделок приватизации для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.

Позднее стало известно, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили дополнить федеральный закон о приватизации нормой, устанавливающей десятилетний срок исковой давности по этой категории споров.