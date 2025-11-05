В России предложили ограничить сроки признания приватизации незаконной

РСПП призвал установить срок давности в 10 лет для исков по поводу приватизации

Представители крупного российского бизнеса предложили дополнить федеральный закон о приватизации нормой, устанавливающей десятилетний срок исковой давности по этой категории споров, указав в качестве момента, с которого он отсчитывается, день государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость по сделке приватизации, день внесения информации о переходе или возникновения права на имущество в госреестры, информационные системы, реестры ценных бумаг, а также день иной фиксации сведений о переходе права, осуществленной в соответствии с действовавшим законодательством. Об этом со ссылкой на проект Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пишут «Ведомости».

Соответствующие предложения в середине октября запросил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В РСПП выступили за то, чтобы распространить новые правила как на текущие дела, решение по которым еще не вынесено, так и на будущие иски, утвердив, что наличие в исковом заявлении доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не является основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. По данным издания, речь идет о случаях, когда надзорное ведомство просит не применять исковую давность, например, ссылаясь на защиту безопасности государства.

В последнее время указанный аргумент часто используется в суде. Например, так было в недавно завершившемся процессе о возвращении в госсобственность приватизированного в 1992 году Ивановского завода тяжелого станкостроения.

В начале сентября возглавлявший тогда Генпрокуратуру (ГП) Игорь Краснов в связи с упреками в запоздалости некоторых оценок коррупционного происхождения изымаемых активов указывал на позицию Конституционного суда о том, что применять предусмотренные Гражданским кодексом сроки исковой давности к искам об обращении имущества коррупционеров в доход государства некорректно, а также заявил о нереализуемости варианта с обращениями бизнеса ради превентивных проверок, подчеркнув, что ГП «индульгенций не выдает».

Сейчас с РСПП согласились в Торгово-промышленной палате (ТПП), предложив закрепить возможность конфискации имущества по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности и прописать срок для уголовного преследования подозреваемого в коррупции, установив порядок изъятия коррупционного имущества. Сроки исковой давности, отметили в ТПП, не должны выходить за рамки сроков уголовного преследования, превышая 10 лет.