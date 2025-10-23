Экономика
14:29, 23 октября 2025Экономика

Верховный суд признал незаконной приватизацию российского завода в 90-х

Верховный суд вернул в госсобственность Ивановский завод тяжелого станкостроения
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Верховный суд отменил решения апелляционного и кассационного судов, которые отказали в иске Генпрокуратуры (ГП) РФ о возвращении в госсобственность акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что «коллегия по экономическим спорам пришла к выводу о том, что в начале 1990-х годов предприятие было приватизировано незаконно», в связи с чем, как и просило надзорное ведомство, 81,8 процента акций ИЗТС переданы России.

В частности, в суде было установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании завода, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности государства, в акционерное общество и утвердил план приватизации, в результате чего предприятие выбыло из владения РФ без необходимого в таких случаях решения правительства страны.

В феврале 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства акций. В марте его удовлетворили, однако в дальнейшем две инстанции отменили решение о национализации.

Как напоминает ТАСС, основанный в 1953 году Ивановский завод тяжелого станкостроения считается одним из крупнейших предприятий страны по производству высокотехнологичных и наукоемких станков, включая горизонтальные расточные станки и горизонтальные обрабатывающие центры.

