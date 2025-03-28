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06:15, 28 марта 2025Экономика

Решение о национализации Ивановского станкостроительного завода отменили

Суд отменил национализацию Ивановского завода тяжелого станкостроения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение о национализации АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС). Об этом сообщает РБК.

«Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции», — указано в сообщении.

Теперь завод вернется его бывшим владельцам: Владимиру Бажанову и его сын Михаилу, которым принадлежит более 80 процентов акций предприятия. Генпрокуратура обратилась в суд из-за того, что Бажановы, как считает ведомство, приобрели акции незаконным путем, после чего производство было остановлено, активы выведены в другие организации, а имущество сдано в аренду.

Прежде итальянский производитель бытовой техники Ariston сообщил, что одобряет решение об отмене передачи своей российской «дочки» под временное управление в «Газпром бытовые системы». Компания намерена восстановить контроль над активом, утраченный годом ранее.

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