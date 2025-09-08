Генпрокурор высказался об изъятии в госсобственность российских предприятий

Краснов: Прокуроры не занимаются ревизией приватизации в России

Генеральная прокуратура (ГП) России не проводит ревизию приватизации — иски об изъятии в госсобственность ряда предприятий и бизнес-активов подаются в случае установления фактов коррупции и незаконного вывода активов. Об этом в интервью РБК заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

«Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера», — сказал глава ГП, отметив, что в первую очередь это касается стратегических и системообразующих предприятий, особенно находящихся под иностранным контролем.

Краснов отметил, что справедливым можно назвать упрек в запоздалости некоторых оценок коррупционного происхождения изымаемых активов. «Но согласитесь, лучше поздно, чем никогда», — заключил он. Генпрокурор напомнил о позиции Конституционного суда России, подчеркнувшего, что применять предусмотренные Гражданским кодексом сроки исковой давности к искам об обращении имущества коррупционеров в доход государства некорректно, а также заявил о нереализуемости варианта с обращениями бизнеса ради превентивных проверок, поскольку ГП «индульгенций не выдает».

В 2024 году президент РФ Владимир Путин также отмечал, что ни о какой деприватизации в России в связи с рядом прокурорских исков речи не идет, а вмешательство надзора должно происходить в случае, если активы получили в собственность, нарушив закон, и используют во вред государству.