В Госдуме предложили изымать пустые квартиры и жилье с долгами

У россиян планируют изымать пустующие квартиры и жилье с долгами за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). С таким предложением, выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Вместе с группой сенаторов он разработал проект поправок к Жилищному кодексу, согласно которым жилые помещения в многоквартирных домах будут признаваться пустующими по определенным критериям. По словам депутата эта мера направлена на то, чтобы сократить количество заброшенных квартир, которые владельцы перестали содержать.

Главная задача — чтобы пустующее жилье не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителям. Александр Якубовский депутат Госдумы

Больше всего заброшенных квартир на Крайнем Севере

Пустующая квартира — это жилье, у которого есть собственник, но фактически он проживает в другом месте и обязанности по содержанию квартиры не выполняет: не вносит коммунальные платежи, не платит налоги, не следит за ее состоянием. Пустующие или как их еще называют «мертвые» квартиры часто находятся в плачевном виде: двери сорваны, окна выбиты, отопление отсутствует. От этого страдают не только соседи по дому, но и город, и регион в целом.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Наиболее остро проблема пустующих квартир стоит сегодня на Крайнем Севере — в республике Коми, Забайкальском, Камчатском и Красноярском краях, а также в Сахалинской и Магаданской областях, где насчитываются тысячи заброшенных, непригодных для жилья квартир.

12 000 домов пустует по данным Минстроя сегодня на Крайнем Севере. В большинстве из них проживать невозможно

К примеру, в Воркуте, городе, который в советские годы строился как один из центров добычи угля с населением свыше 250 тысяч человек, в настоящее время проживает лишь 56 тысяч человек. В городе заброшены около 7 тысяч муниципальных квартир. При этом местные власти ежегодно тратят на содержание пустующего жилого фонда порядка 700 миллионов рублей.

Какие квартиры могут признать пустующими

По словам автора законопроекта Александра Якубовского, для того чтобы квартира была признана пустующей, она должна соответствовать нескольким критериям.

иметься задолженность по оплате ЖКХ сроком в один год;

присутствовать долг по оплате имущественного налога на жилье за два или более налоговых периода (года);

на протяжении года и более не должно быть изменений в показаниях счетчиком воды и электроэнергии;

должны присутствовать признаки того, что люди не проживают в квартире длительное время: неисправность входной двери, выбитые окна, холод и мусор.

Предполагается, что признавать жилье пустующим будет специальная комиссия, причем для подтверждения заброшенности достаточно будет хотя бы двух из четырех критериев.

В дальнейшем, признанное пустующим жилье перейдет государству. Муниципальные власти смогут передать такие квартиры очередникам, сдать в аренду или продать с торгов. В случае, если в доме, пустует большая часть квартир, его будут расселять как аварийный.

Вместе с тем собственник имеет возможность заявить свои права на жилье, погасить задолженность и вернуть квартиру в нормальный оборот, подчеркивает Александр Якубовский. Более того, если владелец проживает в другом месте, но исправно оплачивает коммунальные услуги, его квартира пустующей признана не будет.

Наша задача — не лишить человека собственности, а создать механизм для работы с брошенными квартирами Александр Якубовский депутат Госдумы

Эксперимент по изъятию заброшенных квартир планируется начать с районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, как самых проблемных с точки зрения пустующего жилья. В других регионах эти меры пока вводится не будут, подчеркивает парламентарий. Однако если эксперимент окажется удачным, подобную практику могут распространить и на другие регионы России.

За что еще россиян могут лишить квартиры

Одна из самых частых причин, по которой собственник может лишиться жилья — долг по ипотеке, взятой под залог недвижимости. Если заемщик не вносит платежи по ипотечному кредиту более трех месяцев, банк имеет право забрать квартиру по решению суда и продать ее, чтобы погасить задолженность. Важно помнить, что за долги по ипотеке могут изъять даже единственное жилье должника.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Квартиры можно лишиться, если она используется не по назначению. Например, в квартире устроен хостел или офис, но при этом жилое помещение не переведено в нежилое. Правда, если квартира приватизирована ее могут отобрать только в крайнем случае — при неоднократном повторении нарушения. А вот при использовании не по назначению муниципального жилья, лишится его легко — всех проживающих в квартире выселяют без выплаты компенсации или предоставления другой жилплощади.

По данным статистики судебного департамента Верховного суда в 2024 году в российские суды поступило 15 тысяч исковых заявлений о выселении из жилого помещения, принадлежащего на праве собственности. 89% их было удовлетворено.

Есть шанс лишится квартиры и за незаконную перепланировку. Самым опасным считается снос несущей стены. Но хотя несогласованные изменения планировки в квартирах сегодня встречаются часто (в 2024 году только в Москве было выявлено около 500 помещений с несогласованной перепланировкой), случаи отъема квартир по этой причине крайне редки.

Кроме того, забрать квартиру могут и за долги по алиментам. Суд может вынести такое решение, когда сумма долга равняется стоимости жилого помещения, а неплательщик уклоняется от погашения долга и скрывает свой доход и имущество. Однако если жилье у алиментщика единственное, то, скорее всего, его не изымут, а наложат арест.