У россиян захотели отнимать квартиры

В Госдуме предложили отдавать квартиры с долгами по ЖКУ государству

Квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и пустующие жилые помещения захотели отнимать у россиян и передавать государству. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

Вместе с группой сенаторов депутат разработал законопроект, который закрепил бы в Жилищном кодексе возможность признания квартиры пустующей, если владелец перестал ее содержать. Авторы инициативы утверждают, что часто именно это приводит к износу общедомовых коммуникаций — в том числе к нарушению теплового контура дома.

Чтобы квартиру признали пустующей, она должна соответствовать нескольким критериям. Речь идет о задолженности по оплате ЖКУ и налогов, а также отсутствии признаков фактического проживания — например, воду и электричество в жилье не использовали больше года.

По словам Якубовского, жилье будет признано пустующим, если найдут хотя бы два признака неиспользования. Если владелец жилья официально не отказывался от права собственности, то решение будет принимать специальная комиссия. Затем такая квартира перейдет муниципалитету — ее могут сдавать в социальный наем, предоставить очередникам или использовать для переселения из аварийного фонда.

«Право собственности не прекращается автоматически, мы говорим о признании помещения пустующим для целей содержания дома и безопасности соседей. У собственника сохраняется возможность погасить задолженность, заявить свои права и вернуть квартиру в нормальный оборот», — подчеркнул парламентарий.

