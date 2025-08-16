Россия
08:11, 16 августа 2025Россия

Путин поручил ввести срок давности при оспаривании сделок приватизации

Путин поручил установить срок давности при оспаривании сделок приватизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил ввести срок давности при оспаривании сделок приватизации. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Необходимо внести в законодательство изменения, которые предусматривают установление срока исковой давности и порядка их исчисления для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.

Ответственным за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Конституционный суд России поддержал решение предыдущих инстанций по поводу сроков исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы. Он посчитал, что те должны исчисляться не с момента заключения сделки, а с того времени, как завершится прокурорская проверка продажи.

