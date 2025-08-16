Путин поручил установить срок давности при оспаривании сделок приватизации

Президент России Владимир Путин поручил ввести срок давности при оспаривании сделок приватизации. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Необходимо внести в законодательство изменения, которые предусматривают установление срока исковой давности и порядка их исчисления для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.

Ответственным за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Конституционный суд России поддержал решение предыдущих инстанций по поводу сроков исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы. Он посчитал, что те должны исчисляться не с момента заключения сделки, а с того времени, как завершится прокурорская проверка продажи.