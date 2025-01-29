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14:23, 29 января 2025Культура

Внучка Ельцина организовала свою выставку

В Ельцин Центре открылась выставка внучки первого президента России
Андрей Шеньшаков
Мария Юмашева

Мария Юмашева. Фото: Юрий Феклистов / Коммерсантъ

В столичном Ельцин Центре открылась выставка внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Экспозиция под названием «Моя бабушка — первая леди» посвящена супруге бывшего главы государства Наине. Известно, что на открытии присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики, послы иностранных государств.

Сама героиня фоторабот, Наина Ельцина, которой скоро исполнится 93 года, на мероприятии не присутствовала. Зато испекла и передала через родственников свое знаменитое печенье, которым гостей встречали на входе.

В 2024 году сообщалось, что Ельцин Центр отменил выступление правнучки Хрущева после призыва проверить ее на шпионаж.

Вот это да!
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