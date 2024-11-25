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13:52, 25 ноября 2024Россия

Ельцин-центр отменил выступление правнучки Хрущева после призыва проверить ее на шпионаж

Ельцин-центр отменил презентацию книги Нины Хрущевой по техническим причинам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ельцин-центр отменил мероприятие с правнучкой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Ниной, которое должно было состояться во вторник, 26 ноября. Об этом говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Сообщение об отмене мероприятия с участием правнучки первого секретаря ЦК КПСС появилось после данных о том, что активисты из движения «Зов народа» попросили правоохранителей наказать Нину Хрущеву за призывы к развалу России и другие ее высказывания. Они потребовали проверить Хрущеву на шпионаж и ограничить ей выступления с лекциями.

Профессор международных отношений Новой школы в Нью-Йорке Нина Хрущева должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Как уточнили в организации, мероприятие с участием внучки Хрущева отменили по техническим причинам. Других данных о ситуации там не привели.

Последние 33 года Хрущева проживает в США. Она неоднократно выступала с политическими заявлениями. В 2023 году она высказывала мнение, что ядерная угроза сейчас является более реальной, чем в годы Карибского кризиса. До этого, в 2021 году, внучка советского вождя призвала посадить в тюрьму премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, австрийского канцлера Себастьяна Курца и бывшего президента США Дональда Трампа — они, по ее словам, занимаются популизмом и демагогией.

ЖЗЛ
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