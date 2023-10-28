Внучка Хрущева заявила о превосходящей Карибский кризис ядерной угрозе

Нина Хрущева заявила о более реальной, чем в Карибской кризис, ядерной угрозе

Сегодня ядерная угроза является более реальной, чем в годы Карибского кризиса. Об этом заявила внучка генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессор международных отношений Новой школы в Нью-Йорке Нина Хрущева. Ее цитирует «Газета.Ru».

По словам исследовательницы, отношение к ядерному оружию со времен Карибского кризиса 1962 года сильно изменилось — сейчас все больше политиков открыто рассуждают о возможности применения такого вида вооружения.

«В те годы все-таки это было новое вооружение. И было много свидетелей ужасного его "тестирования" в 1945 году в Японии — атомные бомбардировки США Хиросимы и Нагасаки повергли мир в ужас. В 1962 году ни Хрущев, ни [35-й президент США Джон] Кеннеди ни в коем случае не собирались применять ядерное оружие», — заявила она.

Хрущева подчеркнула, что возможность начала ядерной войны рассматривается как политиками, так и их избирателями как часть телешоу.

18 октября США провели подземный взрыв на ядерном полигоне в Неваде. В тот же день Государственная Дума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 25 октября отзыв ратификации одобрил Совет Федерации.

Карибский ракетный кризис — военное и политическое противостояние СССР и США, начавшееся с размещения Вашингтоном ядерных ракет в Турции и вылившееся в ответное размещения ядерных ракет на Кубе. Считается, что противостояние в любой момент могло вылиться в полномасштабную ядерную войну.